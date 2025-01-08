Aydın’da jandarma ekipleri tarafından mikro İHA ile hava destekli trafik denetimi gerçekleştirilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 20 sürücüye 37 bin 458 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın’da jandarma trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik Timi ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Devriyesi ile 7 Ocak 2024 günü 10.00-12.00 saatleri arasında ortak iki aşamalı mikro İHA ile havadan trafik denetim faaliyeti icra edildi. Denetim sonucunda 144 araç, 111 şahıs kontrol edilirken kurallara uymadığı tespit edilen 20 sürücüye, 37 bin 458 TL cezai işlem uyguladı. Öte yandan 13 araç da trafikten men edildi.