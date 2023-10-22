Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde ki bulunan mesire alanları, sokak ve caddelerde gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz’ün talimatları sonrasında ilçede bulunan mesire alanları, sokak ve caddelerde gece saatlerinde denetimler sıklaştırıldı. Özellikle alkol kullanımının yasaklandığı Gırgın Çayırı Mesire alanında gece saatlerinde denet gerçekleştirildi. Bu çerçevede Kaynaşlı’daki gençleri her türlü kötü alışkanlıktan korumayı amaçladıklarını ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz: “Anayasamızın 58. maddesi bizlere ‘Gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak için gerekli tedbirleri almak’ gibi bir vazife yüklüyor. Bunun için ilçemizdeki gençlerimizi korumak, ailelerin huzur içerisinde saat kaç olursa olsun mesire alanlarımızdan faydalanmalarını temin etmek için tüm gücümüzle gayret edeceğiz” ifadelerinde bulundu.