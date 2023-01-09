Antalya’da 3 şahsın silah ticareti yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yakaladıkları şüphelinin sırt çantasında 10 adet tabanca ele geçirdi.

Antalya’da 3 şahsın silah ticareti yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yakaladıkları şüphelinin sırt çantasında 10 adet tabanca ele geçirdi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Takip Tim Komutanlığı ekipleri Kestel Mahallesinde E.M., E.B., ve Y.H’nin silah ticareti yapacağı bilgisine ulaştı. Takibe alınan 3 şüpheliden E.M’yi Kestel mahallesinde yakalayan jandarma ekipleri yaptıkları aramalarda 10 adet marka ve seri numarası olmayan el yapımı tabanca, 14 adet şarjör ele geçirdi. Jandarma ekipleri E.B, ve Y.H’yi de yakalayarak gözaltına alındığı öğrenildi.