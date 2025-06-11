Jandarma Genel Komutanlığı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından MalatyaPark AVM’de tanıtım standı açılacak.

14 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikte vatandaşlar, jandarmanın faaliyetleri hakkında bilgilendirilecek. Kurulacak stantlarda jandarmanın görev alanları, kullandığı ekipmanlar ve çeşitli tanıtıcı materyaller yer alacak.

Jandarma teşkilatının tanıtımına yönelik düzenlenecek etkinliğe tüm halk davet edilirken, Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kuruluşumuzun 186’ncı yıl dönümünde vatandaşlarımızla bir araya gelmekten onur duyacağız. Tüm hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.