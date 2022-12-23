Dron destekli kış lastiği denetiminde, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kontrollerde bulunulurken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla sorumluluk bölgesinde bulunan 18 ayrı noktada yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.