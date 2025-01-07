Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen kahvahaneye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kumar oynayan 5 şahsı idari para cezası uygularken işletme sahibi hakkında da adli tahkikat başlattı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde 6 Ocak Pazartesi günü saat 23.00’da işletmeciliğini M.K.Ö. isimli şahsın yaptığı kıraathanede kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri söz konusu kahvehaneye yaptığı operasyonda kumar oynayan 5 şahsa idari para cezası uygulayarak kumarda kullanılan paralara el koydu. Ayrıca kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesi sebebiyle ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak tanzim eden jandarma ekipleri kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan işletmeci M.K.Ö. hakkında TCK 228 kapsamında adli tahkikata başlandığını açıkladı.