Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri bir kıraathaneye düzenlediği baskında 10 şahsı kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi’nde jandarma ekipleri bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında kıraathanede bulunan 10 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ayrıca yapılan aramada 109 adet oyun tikesi, 95 adet oyun pulu, 52 adet oyun kağıdı, 2 adet oyun zarı ve 4 bin 950 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.