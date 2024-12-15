Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın, Karacasu ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Afrodisias Antik Kenti’nde, çevre koruma denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, sokak hayvanlarına da yiyecek takviyesinde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 23 antik kent ve ören yeri ile ülkenin en zengin arkeolojik değere sahip illerinden olan Aydın’da kültür miraslarının korunması için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede M.Ö. 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan tarihi ile önemli antik kentlerinden olan Afrodisias Antik Kenti’ne giden Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Geyre bölgesinde bulunan antik kentte kontrol ve denetim çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, antik kent çevresinde ve bölgede bulunan sokak hayvanlarının kış döneminde yiyecek bulamamaları sebebiyle yiyecek takviyesi yaptı.