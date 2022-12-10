Evciler ilçesi Gökçek köyü ve Madenler köyünde vatandaşlara Kadına El Kalkamaz (KADES) ve Yaban Hayatının Korunması konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalığın artırılması amacıyla faaliyetlerin devam edeceği açıklandı.

Frig Vadisi’nin tanıtılması için hazırlanan 3,5 milyon TL’lik proje onaylandı

Frig Vadisi’nin tanıtılması için hazırlanan 3,5 milyon TL’lik proje onaylandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kadına El Kalkamaz (KADES) ve Yaban Hayatının Korunması konularında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

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