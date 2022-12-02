Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 01-02 Aralık 2022 günü il genelinde eş zamanlı olarak Kış Lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince 01-02 Aralık 2022 günü il genelinde eş zamanlı olarak Kış Lastiği denetimi gerçekleştirildi.

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Denetimlerde, kış lastiği kullanımı konusunda sürücüler, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde diş derinliği 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise diş derinliği 1,6 mm’den az olmayacağı konusunda bilgilendirildi. Jandarma ekiplerince denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine Kış Lastiği kullanma zorunluluğu olan 01 Aralık 2022- 01 Nisan 2023 tarihleri arasında devam edeceği öğrenildi.