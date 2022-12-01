Kış lastiği uygulamasının hayata geçmesiyle jandarma ekipleri denetimlerine başladı. Fenertepe Gişeleri’nde jandarma ekiplerince durdurulan otobüs ve kamyon gibi ticari araçların kış lastiği olup olmadığına bakıldı. Ekipler otobüslerdeki lastiklerin 4 milimetre diş derinliğine uyup uymadığını ölçerek, şoförleri bilgilendirildi.

Kış lastiği uygulamasının hayata geçmesiyle jandarma ekipleri denetimlerine başladı. Fenertepe Gişeleri’nde jandarma ekiplerince durdurulan otobüs ve kamyon gibi ticari araçların kış lastiği olup olmadığına bakıldı. Ekipler otobüslerdeki lastiklerin 4 milimetre diş derinliğine uyup uymadığını ölçerek, şoförleri bilgilendirildi.

Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başladı. Ticari araçların kış lastiği takıp takmadığı Jandarma Ekipleri tarafından yapılan denetimler ile tespit edildi. Kış lastiği olmayan veya diş derinliği 4 milimetrenin altında bulunan araçların yol güvenliğini tehlikeye atacağını belirten ekipler, uygulamaya uymayan şoförlere de Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde 1 bin 152 lira para cezası kesileceğini bildirdi. Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerine kurulan nokta ile denetimler düzenli olarak yapılacağı da öğrenildi.

"Biz can taşıyoruz, yapılan denetimler yerinde, güvenlik güçlerimize güveniyoruz"

Uygulama noktasında yapılan denetimlerde durdurulan otobüs şoförü Murat Yukarıbaş, "Malum kış ayı meslektaşlarımın dikkatli olmasını uyarırım. Kış lastiği tabi önemli sonuçta can taşıyoruz. Yapılan denetimleri yerinde buluyor, güvenlik güçlerimize güveniyoruz" şeklinde konuştu.