Aksaray’da jandarma tarafından bir kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 26 şahıs suçüstü yakaladı. Şahıslara 26 bin TL ceza kesilirken iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aksaray’da jandarma tarafından bir kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 26 şahıs suçüstü yakaladı. Şahıslara 26 bin TL ceza kesilirken iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinile bilgiye göre, Aksaray’ın Eskil ilçesinde bir kahvehanede yasa dışı bahis ve tombala ile kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tespit edilen kahvehaneyi takibe aldı. Fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri Eskil Cumhuriyet savcılığı koordinesinde harekete geçerek operasyon düzenledi. Kahvehaneye gerçekleştirilen operasyonda 26 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 26 şahsa 26 bin TL para cezası kesilirken kahvehane sahibi N.A. isimli şahsa yönelik adli işlem başlatıldı.