Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipleri Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Malatya’da, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Dilek ve Sütlüce Mahallelerinde bulunan Kur’an kurslarında eğitim gören 120 kadına, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, kadınların şiddet ve mağduriyetlere karşı haklarını daha iyi öğrenmeleri amacıyla 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgi verildi. Ayrıca, kadınların acil durumlar karşısında daha hızlı destek alabilmesi için KADES (Kadın Acil Destek Sistemi) uygulaması tanıtıldı ve katılımcıların telefonlarına uygulama indirildi.

Etkinlikte ayrıca kadınlara, haklarını öğrenebilmeleri ve muhtemel şiddet durumlarında başvurabilecekleri destek mekanizmalarına ulaşabilmeleri amacıyla da bilgilendirici broşürler dağıtıldı.