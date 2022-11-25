Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde Espark AVM’de stant açtı. Stantlarda vatandaşlara yönelik 6284 sayılı kanun ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Stant açılışına Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı. Stantlarda vatandaşlara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde Espark AVM’de bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

‘Yıldız Kız’ voleybol müsabakaları devam ediyor

‘Yıldız Kız’ voleybol müsabakaları devam ediyor

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