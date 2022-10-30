Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere ve üniversite personeline "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla bilgilendirme yaptı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere ve üniversite personeline "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla bilgilendirme yaptı

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Alaaddin Keykubat Üniversitesinde farklı noktalarda stant açtı. Ekipler öğrencilere ve üniversite personeline "Kadına El Kalkamaz" mottosu altında bilgilendirme yaptı. 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi projesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde aile içi şiddet, şiddetin tanımı, çeşitleri, etkileri, sonuçları ve kanunî yaptırımları ile KADES uygulaması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

500 adet broşürün dağıtıldığı faaliyette 1 trafik timi "Trafik kuralları ve trafikte kaskın önemi" ile 1 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi "Uyuma" uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.