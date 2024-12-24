Gümüşhane’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ile birlikte, Osmanlı döneminden kalma el bombası, heykel, doldurulmuş sansar, tavşan ayağı ve tilki kuyruğu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şiran İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

Şiran Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararının ardından başlatılan geniş çaplı operasyonda Şiran’da olduğu tespit edilen M.G. ve S.B., Gümüşhane’de olduğu tespit edilen M.B., Kelkit’te olduğu tespit edilen M.Ç. ile Giresun’un Alucra ilçesinde bulunan İ.Y. ve Çamoluk ilçesinde bulunan M.K.’nın ev ve eklentilerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Ev ve eklentilerde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet 6.35 milimetre tabanca mühimmatı, 1 adet tabanca namlusu ve tabanca namlu parçası, 2 adet tabanca yay ve mili, 230 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 14 adet 7.09 milimetre boş kovan, 12 adet 8.57 milimetre boş kovan, 1 adet kılıç, 1 adet döner bıçağı, 2 adet hançer, 1 çift tabanca kabzası, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 12 adet tabanca mühimmatı, 59 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çift kırma yivsiz av tüfeği, 1 adet tilki kuyruğu postu, 1 adet dondurulmuş sansar, 1 adet dondurulmuş tavşan ayağı, 2 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen heykel, 1 adet sikke, 1 adet Osmanlı dönemine ait el bombası, 1 adet el dedektörü, 6 adet cep telefonu, 2 adet flash bellek ve 1 adet fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Şiran Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda haklarında adli tahkikata başlanan ve gözaltına alınan şüphelilerden M.B., İ.Y. ve M.Ç. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından, S.B. ise, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.G. ve M.K. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.