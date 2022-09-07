Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri tarafından Develi ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına aldı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile çerçevesinde Develi ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, 165 bin 100 adet makaron, 100 kilo tütün, 1 adet dolum makinası ile 15 adet bandrol ele geçirildi. Ayrıca, 2 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi karakola götürüldü.