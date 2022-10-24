Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 470 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada 470 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Karaali Mahallesinde saat: 17.00 sıralarında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri desteği ile H.Y. (44/E) isimli şahsın evinde yapılan aramada yaklaşık 470 litre kaçak şarap ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.