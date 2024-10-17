İstanbul’dan Aksaray’a kaçak parfüm sevkiyatı yapan kargo aracına operasyon düzenleyen jandarma, piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan toplam 250 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir kargo aracına yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Aksaray’a kaçak parfüm sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip çalışması başlattı. İstanbul’dan Aksaray’a gelecek olan kargo aracının plakasını tespit eden jandarma ekipleri, kargonun M.E. isimli şahıs tarafından Aksaray’daki K.B. isimli şahsa gönderildiğini de belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler beklenen kargo aracının şehir merkezine gelmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan toplam 250 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Ele geçirilen gümrük kaçağı parfümlere el konulurken biri İstanbul diğeri de Aksaray’da olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı.