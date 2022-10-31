Malatya’da define için kaçak kazı olayı gerçekleştiren 7 kişi, malzemeleriyle birlikte Jandarma tarafından yakalandı.

Malatya’da define için kaçak kazı olayı gerçekleştiren 7 kişi, malzemeleriyle birlikte Jandarma tarafından yakalandı.

Yazıhan İlçesi Buzluk Mahallesinde, Jandarma tarafından gece icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bölgede yapılan aramada, 7 şahıs define için kaçak kazı yaptığı esnada suç üstü yakalandı. Şahısların olayda kullandığı, 2 adet akü, 1 adet inverter, 1 adet geliştirilmiş radar cihazı, 1 adet radara ait tarama ve kumanda sistemi, 2 adet bıçak, 2 adet metre, 1 adet su arama aparatı, 1 adet radar kullanımı için şifrelerin kayıt edildiği defter, 1 adet kazma ve 1 adet kürek muhafaza altına alındı.

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Olay ile ilgili Malatya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldı.