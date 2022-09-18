Van İl Jandarma Komutanlığı birimleri, ’19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla klip hazırladı.

Van İl Jandarma Komutanlığı birimleri, ’19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla klip hazırladı.

"Sevgi tüm engelleri aşar" diyerek yola çıkan Van İl Jandarma Komutanlığı birimleri, 19-25 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’nda farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engellilere yönelik klip hazırladı. Kliple ilgili yapılan açıklamada "Sağlık, mutluluk ve hep birlikte engelleri aşma azmi ile engelli bireylerimizin hayatın içinde olması için çalışmaya devam edeceğiz" denildi.