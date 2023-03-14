Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri ’Trafik Dedektifi’ projesi çerçevesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmaları aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Kent genelinde faaliyet gösteren okulları bir bir ziyaret eden trafik jandarma ekipleri, öğrencilerle bir araya gelerek trafik eğitimleri veriyor. Ekiplerin yaptığı eğitimler çerçevesinde son duraklarından bir tanesi ise Kirazlı Selim Eren İlkokulu oldu. Düzenlenen eğitim programı ile minik öğrencilere; genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar, okul servisi araçlarında güvenli yolculuk ve uyulması gereken kurallar konularında eğitim verildi.

Eğitime katılan öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyerek, etkinliği düzenleyen ekiplere ile katkısı bulunan herkese teşekkür etti.