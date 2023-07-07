Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki hata içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, değişik miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde tacirlerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Bodrum, Milas, Ula, Marmaris, Datça, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 24 ayrı operasyonda 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 291 gram skunk, 58 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, 4 kök kenevir bitkisi, 6 adet extacy hap, 2 adet esrar öğütme aparatı, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, çok miktarda besin bitkisi ele geçirildi.