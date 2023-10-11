Zonguldak’ta jandarmanın 34 ekip ile gerçekleştirdiği ’huzurlu sokaklar’ denetiminde çeşitli suçlardan yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Denetimlerde uyuşturucu maddenin yanı sıra dinamit de ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca 10 Ekim tarihinde 34 ekip ve 120 personelin katılımıyla 13.00 ile 19.00 saatleri arasında “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar" denetimi gerçekleştirildi. Denetimde 2 bin 994 şahıs, 344 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma suçundan 1, Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 1, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan 1, Hırsızlık suçundan 1 ve Karşılıksız Yararlanma suçundan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4’ü sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde yapılan aramada; 418 adet extacy uyuşturucu hap, 2 adet patlayıcı madde olarak bilinen dinamit ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.