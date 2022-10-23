Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından 14 ilçe ile 57 noktada, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından 14 ilçe ile 57 noktada, huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgelerinde bulunan 14 ilçe ile 57 noktada, huzur ve güven uygulaması yapıldı. 74 asayiş ve trafik timlerinin katılımıyla 3 aşamalı olarak gerçekleştirilen çalışmada; 2 bin 404 şahıs sorgulanırken, hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli ve 1 kayıp şahıs da yakalandı. Uygulama çerçevesinde kontrol edilen 959 araçtan 69’una, 32 bin 11 TL idari para cezası uygulandı. Trafiğe uygun olmayan 3 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca ekipler tarafından 23 iş yeri ve umuma açık alan da kontrol edildi.