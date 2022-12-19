Eskişehir’de 5 ton demir profili çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işle başlatılırken, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Eskişehir’de 5 ton demir profili çalarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işle başlatılırken, çalıntı malzemeler sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yenisofça Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından, T.K. isimli şahsa ait bağ evinde bulunan depodan yaklaşık 5 ton demir profilin değişik zamanlarda çalındığı tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, S.Ş., Y.Z., A.A.M. ve İ.İ. isimli 4 şüphelinin, T.K.’ye ait bağ evinden tekrar hırsızlık yapacakları bilgisi edinildi. Yapılan operasyon sonucu kullandıkları kamyonetle birlikte kaçmak isteyen şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sonucu suçüstü yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen 5 ton demir profil sahibine teslim edildi.