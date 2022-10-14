Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından helikopterli trafik denetimi yapıldı.

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından helikopterli trafik denetimi yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile beraber vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ile kazaları en aza indirmek amacıyla helikopterli trafik denetimi yaptı. Ekipler, Kayseri-İncesu, Kayseri- Niğde, İncesu-Erciyes mevkii, Kayseri-Yahyalı, Develi-Develi ve Develi-Tomarza Yolu üzerinde denetim yaptı.

Yapılan açıklamada, karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve kazalarda ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.