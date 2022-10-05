Giresun İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla okulda etkinlik düzenledi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, çocuklara hayvan sevgisi aşılamak amacıyla okulda etkinlik düzenledi.

Yağlıdere’de bulunan ilköğretim okulunda eğitim gören çocuklara hayvan sevgisi aşılanması amacıyla bilgilendirme eğitimi verildi. Hayvan sevgisinin önemini anlatan etkinlikler yapılarak, arama kurtarma köpekleri ile gösteri yapıldı. Giresun İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Giresun Belediye Barınağı’nda etkinliğe katılım sağlanarak öğrenci ve katılımcılara HAYDİ uygulaması hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca, Yağlıdere İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ile birlikte Yağlıdere Üçtepe İlköğretim Okulunda öğrenime devam eden öğrencilere ’Hayvan Sevgisi ve Temel Çevre Bilinci’ temalı sunum yapılarak, köpek unsurları tarafından gösteri icra edilmiş, hayvan sevgisi aşılanmış, trafik timi tarafından boyama kitabı dağıtılmış ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca çocuklara ikramlarda bulunulmuştur” denildi.