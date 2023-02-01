Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince hafriyat kamyonları üzerine drone yardımıyla denetim yapıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince hafriyat kamyonları üzerine drone yardımıyla denetim yapıldı.

İnşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla sürdüğü Bodrum’da hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin sayısındaki artış dikkati çekiyor. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de ağır tonajlı araçlar üzerindeki denetimi aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Gölköy Mahallesi’nde jandarma trafik ve asayiş ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Drone destekli denetimde hafriyat kamyonlarında tonaj, branda gibi ihlallerin olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca eksik evrak olup olmadığı da kontrol edildi. Eksiklikleri olan sürücü ve araçlara cezai işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin inşaat yasağının sona erdiği Ekim ayından bu yana 300’den fazla kamyon üzerinde denetim yaptığı ve denetimlerde yaklaşık bir milyon TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.