Giresun’un Eynesil ilçesinde öğrencilere suçtan korunma ve güvenli internet kullanımı konusunda eğitim verildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından düzenlenen etkinlikte ilçeye bağlı Ören Beldesi’ndeki İlköğretim ve Ortaokul’da eğitim gören öğrencilere sosyal medya kullanımının olumsuz etkileri ve bu mecraların taşıdığı riskler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında öğrencilere, "Tim 112 Jandarma" adlı çizgi filmi izletildi. Ayrıca, akran zorbalığı konusunda eğitim verildi. Zorbalığın etkileri ve bu tür davranışlarla nasıl başa çıkılacağına dair verilen eğitimle öğrencilerin, zorbalık karşısında doğru tepkiler vermeleri amaçlandığı kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı, bu tür eğitimlerin farklı bölgelerde ilerleyen günlerde devam edeceğini duyurdu. Faaliyet çerçevesinde, okulda görevli Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri ile birlikte okul ve çevresinde gerekli denetimler de gerçekleştirildi. Bu eğitimlerin, çocukların güvenliğini artırmayı ve toplumsal farkındalığı yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.