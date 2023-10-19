Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Suriye sınır hattından yasa dışı yollardan Türkiye’ye geçmeye çalışan 6 düzensiz göçmenin geçişini organize eden 4 organizatörü suçüstü yakaladı.

Sınır hattında kontrol devriyesi icra eden jandarma ekipleri 4 organizatörü suçüstü yakaladı. Yapılan araştırmalar sonucunda daha önce de değişik zamanlarda “Göçmen Kaçakçılığı” suçunu organize olarak işledikleri tespit edilen 4 göçmen kaçakçısı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 6 göçmen sınır dışı edildi.