Eskişehir’de jandarma ekiplerince firma çalışanı 25 kişiye, çok sayıda konuda eğitim verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eskişehir’de faaliyet gösteren bir firmada görevli 25 kişiye eğitim verildi. Gerçekleştirilen eğitimde, ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi’, ‘KADES Uygulaması’, ‘SİBER Farkındalık ve Güvenli İnternet Kullanımı’, ‘Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibatların Kullanılmasının Önemi’, ‘Madde Bağımlılığının Önlenmesi’, ‘Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)’ konularında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı.