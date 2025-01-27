Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 örgüt mensubu 24 Ocak 2025 tarihinde Yakutiye ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Terör örgütleri ile mücadelemiz hız kesmeden devam edecektir” denildi.

Kaynak: iha