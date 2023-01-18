Sakarya’nın Akyazı ve Sapanca ilçelerinde toplam 218 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’nın Akyazı ve Sapanca ilçelerinde toplam 218 jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Akyazı ve Sapanca ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Jandarma komando timleri, asayiş ekipleri ve narkotik köpeklerinin de katılımıyla gerçekleşen operasyon eş zamanlı olarak yapıldı. Toplamda 218 jandarma personeli ile düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram metamfetamin, 400 gram bonzai, 500 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, 184 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 350 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 80 adet tabanca fişeği, 10 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 200 TL, 1 adet metal esrar ayıklama aparatı, 1 adet bıçak ve 1 adette çivili sopa ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan; E.G.,Y.G., S.G., G.G., Ş.G., B.G., C.G., K.D., Z.D., E.D., A.Ş., S.K., K.A., C.K., F.D, M.Ş, İ.D. ve A.Ş. isimli 18 şüphelinin işlemleri sürüyor.