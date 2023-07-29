Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak kaçak-sahte alkollü içki uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 28 Temmuz 2023 tarihinde (36) ekip ve (106) personelin katılımıyla 10:00 ile 15:00 saatleri arasında “Türkiye Müşterek Kaçak/Sahte Alkollü İçki” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda; 2 bin 895 şahıs, 326 araç sorgulandı.

Sorgulamalar sonucunda; "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan" 1, "Yoklama Kaçağı" suçundan 1, olmak üzere toplam 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.