Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde birçok çalışma yapan jandarma ekipleri şimdi de erkeklere yönelik “Kadına El Kal-Ka-Maz!” farkındalığı oluşturuyor.

Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde birçok çalışma yapan jandarma ekipleri şimdi de erkeklere yönelik “Kadına El Kal-Ka-Maz!” farkındalığı oluşturuyor.

Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çeşitli faaliyetler yaparak eğitimler veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece gündüz demeden farkındalık oluşturmaya, eğitim vermeye devam ediyor. Gündüzleri kadınlarla buluşan kadın astsubaylar akşamları da erkeklere ulaşarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi çerçevesinde eğitimler veriyor. Kent genelinde farkındalığın oluştuğu çalışmada ilçe, belde ve köylerde tüm kadınlara ulaşan jandarma ekipleri şimdi de erkeklere yönelik çalışmalar başlattı. Geceleri düğünlerde, gündüzleri iş yerlerinde ve sokakta tüm vatandaşlara ulaşan jandarma ekipleri ayrıca kadılara KADES uygulaması eğitimi de veriyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.