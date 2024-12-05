Aydın’ın Söke ve Köşk ilçelerinde jandarma ekipleri hasta ve engelli vatandaşları ziyaret etti.

Söke ilçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince Söke Sazlı Mahallesi’nde ikamet eden hasta ve engelli vatandaşlar ikametlerinde, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca ise Köşk Beyköy Mahallesi’nde bulunan özel bir bakım evinde kalan engelli vatandaşlar “Bir gün değil her gün yanınızdayız” mottosuyla ziyaret edildi. Ziyarette, Jandarmanın hasta ve engelli vatandaşların daima yanlarında olduğu hissettirilmiştir.