Zonguldak’ta jandarma ekiplerince öğretmenler ve velilere “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimi verildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Faaliyetleri çerçevesinde Karapınar Lisesi’nde, öğretmenler ve veliler olmak üzere toplam 43 kişiye eğitim verildi.

Öğrencilerin ve gençlerin madde bağımlılığından korunması ve uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesi adına “En İyi Narkotik Polisi Anne” eğitimine katılanlara “Uyuma” uygulaması tanıtıldı. Eğitime katılanlar uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanmayı öğrendi.