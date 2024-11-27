Manisa’da trafik jandarması tarafından yapılan emniyet kemeri uygulamasında aranan 2 şahıs ile birlikte yakalaması bulunan 2 araç yakalandı.

Manisa Trafik Jandarması Timlerince; 26 Kasım tarihinde, “Emniyet Kemeri Kullanımına” yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetim sonucunda 1.364 araç ve sürücü kontrol edilerek, 58 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası düzenlendi. 9 aracın trafikten men edildiği uygulamada aranan 2 şahıs ve 2 yakalamalı aracın da yakalandığı bildirildi.