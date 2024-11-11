Kütahya’da jandarma ekipleri, down sendromlu gençlerin çalıştığı kafeyi ziyaret etti.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, down sendromlu gençlerin topluma kazandırılması ve iş becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet veren Bi’Tebessüm Down Cafeyi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, özel ihtiyaçlı gençlerin atölye çalışmalarını inceleyen jandarma ekipleri, gençlerin iş hayatına katılımlarını ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli etkinliklere katıldı.

Down sendromlu bireylerin işlettiği kafe, onların sosyal yaşama uyum sağlamaları ve hayata tutunmaları için önemli bir rol oynuyor.