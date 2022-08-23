Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde jandarma tarafından bir arazide 26 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde jandarma tarafından bir arazide 26 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Ekşişi Mahallesinde; İ.G., A.G., Ş.G., B.G. ve S.Y.’nin kendilerine ait bahçe ve arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısların evlerinde ve arazilerinde yapılan aramalarda; 26 Kök boyları 1.5 ila 2 metre uzunluğunda Hint Keneviri, 10 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler Ş.G., İ.G. ve S.Y. ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.