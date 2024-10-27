Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Dalama Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirildi. Kahvehaneleri gezen ekipler, vatandaşlara meydana gelebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Kendilerini savcı, polis, asker olarak tanıtarak para altın ve benzeri şeyler isteyenlere inanmaları ve kişisel bilgilerini vermemeleri, dolandırıcı şahısların kendileri ile irtibata geçtiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezini veya jandarma karakoluna müracaat etmeleri gerektiği konularında bilgilendirmeler yapıldı.