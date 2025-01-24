Aydın’da jandarma ekipleri Doğanbey’i ziyaret eden vatandaşlara doğa sevgisi ve çevre bilinci konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Söke ilçesinde bulunan UNESCO tarafından korunan gelecek nesillere aktarılacak kültür tarih miraslarımızdan Doğanbey’i (Eski Rum Köyü) ziyarete gelen vatandaşlara kültür tabiat varlıklılarının korunması, doğa sevgisi ve çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturma maksatlı bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.