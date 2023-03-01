Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, afet bölgesinden Muğla’nın 13 ilçesinde konaklayan depremzede aileler için moral ve motivasyon etkinlikleri sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, afet bölgesinden Muğla’nın 13 ilçesinde konaklayan depremzede aileler için moral ve motivasyon etkinlikleri sürüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede kalan çocuklara moral etkinliği düzenliyor.

Jandarma ekipleri, Orhaniye İnci Narin Yerlice İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören depremzede öğrenciler ile Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Öğrenci Yurdunda konaklayan depremzede çocuklara moral ve destek ziyareti gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri çocuklarla çeşitli etkinlikler yapmanın yanında hediyeler dağıttı ve öğrencilerin okul ihtiyaçları karşılandı.