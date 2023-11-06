Depremin vurduğu Hatay’da jandarma ekipleri, Kızılay iş birliğinde afetzede çocuklara hamburger dağıttı.

Türk Kızılayı ve jandarma iş birliğiyle Reyhanlı’da bulunan Üçtepe Hürriyet İlkokulu ve Alakuzu İlkokulu öğrencilerine özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, öğrencilere öğle yemeği olarak hamburger dağıtıldı. Hamburgeri ilk kez tadan ilkokul öğrencilerinin oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Türk Kızılayı’nın gönüllüleri ve jandarma personeli, öğrencilere hamburger dağıtarak onlara keyifli bir gün yaşattı.