Deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak üzere İl Jandarma Komutanlığında görevli 156 korucu ve 4 rütbeli personel Adıyaman’a uğurlandı.

Deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak üzere İl Jandarma Komutanlığında görevli 156 korucu ve 4 rütbeli personel Adıyaman’a uğurlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye’nin birçok noktasından afet bölgesine yardımlar gitmeye devam ediyor. Bu nedenle Ağrı jandarma Komutanlığında görevli 156 korucu ve 4 rütbeli asker il protokolü tarafından Adıyaman’a doğru uğurlandı.