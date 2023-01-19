Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya’da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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