Sakarya’da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya’da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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