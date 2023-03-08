Dalaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli M.H. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Yapılan aramada; çok miktarda kubar esrar, 13 kök skunk esrar bitkisi, 2 kilogram kıyılmış tütün, 3 adet vantilatör, seyyar klima, 5 adet özel led aydınlatma paneli, 5 adet ısıölçer, 12 litre bitki besini, 5 adet özel aydınlatma ampulü, 2 adet özel alüminyum havalandırma sistemi, 2 adet matkap, diz üstü bilgisayar, cep telefonu ele geçirilmiştir.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Dalaman İlçesi Karaçalı Mahallesinde ikamet eden M.H. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken, farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.