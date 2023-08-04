Mersin’in Bozyazı ilçesinde jandarma ekipleri, Kur’an kursu öğrencilerine trafik semineri verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler Bozyazı’da, sosyal sorumluluk çalışmalarına eğitim faaliyetlerine de devam ediyor. Bu çerçevede Tekeli Mehmet Akif Ersoy Yatılı Kur’an kursunda bulunan 70 öğrenciye jandarma personelleri tarafından genel trafik kuralları ve güvenliği hakkında eğitim semineri verildi. Öğrencilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği seminerde, trafik kurallarının hayat kurtardığına dikkat çeken jandarma trafik timleri, kara yolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemini anlattı. Seminer de okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı ile yaya geçitleriyle ilgili de dikkat edilmesi gereken konulara değinildi.

Seminerin sonunda ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.