Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, Çine Fatma Öz Anaokulu’nda bulunan 107 anaokulu öğrencisine "Trafik ışıklarında kırmızı ışıkta dur, yeşil ışıkta geçmeleri gerektiği” anlatılarak görseller üzerinden gösterildi. Eğitim öğretim hayatına başlayan öğrencilere üzerinde kırmızı ve yeşil renklerle donatılmış " tohum kalem " hediye edildi. Aydın’ın İlçelerinde bulunan tüm anaokulu öğrencilerine eğitimlerin verilmeye devam edileceği öğrenildi.

İsabeyli’de, 2 bin 520 gram uyuşturucu ve 51 kök hint keneviri ele geçirildi

İsabeyli’de, 2 bin 520 gram uyuşturucu ve 51 kök hint keneviri ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın’ın Çine ilçesinde anaokulu öğrencilerine yaya geçidi eğitimi verildi.

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